المؤسسة المارونية للانتشار: نحض الجميع على استدراك التدهور المتفاقم في الوضع الأمني

شجبت المؤسسة المارونية للانتشار جريمة قتل باسكال سليمان التي هزّت ضمير المخلصين اللبنانيين.



وتقدّمت بواجب العزاء لعائلته وأصدقاءه ورفاقه، وحثّت الجميع على تحمّل مسؤولياتهم واستدراك التدهور المتفاقم في الوضع الأمني الناجم عن تداعي هيبة الدولة وأجهزتها نتيجة تتالي الأزمات بدءًا من الشغور الرئاسي وغياب أي رؤية جدية للإصلاح السياسي والاقتصادي.



ودعت الى الوحدة والتمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية والوطنية، وبالصلاة لروحه ولوطننا كي يستعيد أمنه واستقراره.