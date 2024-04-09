تحديد موعد دفن باسكال سليمان

حُدّد دفن باسكال سليمان الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي



وستتم الصلاة على الجثمان في كنيسة القديس جاورجيوس في جبيل على ان يوارى الثرى في مدافن سيدة إيليج في ميفوق.