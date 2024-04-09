بوحبيب بعد لقائه نظيره اليوناني:على الدول المتشابهة العمل سوياً لتغيير سياسة الاتحاد الاوروبي بإتجاه عودة النازحين

اعلن الوزير عبدالله بوحبيب بعد لقائه نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتس رغبة متزايدة لدى اللبنانيين بالاستثمار التجاري والعقاري في اليونان. وقال: "توافقنا على أن التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١ يحقق الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان. وأبلغنا اصدقاءنا اليونانيين بأننا لا نريد الحرب التي اذا وقعت سينفجر كل الشرق الاوسط".



واضاف: "أزمة النزوح خرجت عن السيطرة بسبب غياب الحلول المستدامة. فلقد تخطت قدرات لبنان على تحملها، وبدأت تدق ابواب قبرص وربما اليونان. لذلك على الدول المتشابهة التفكير كلبنان واليونان وقبرص العمل سوياً لتغيير سياسة الاتحاد الاوروبي بإتجاه المساعدة على إعادة النازحين الى سوريا، ودعمهم ليتمكنوا من بناء قراهم وبلداتهم المدمرة".



واشار الى أنه اتفق مع نظيره اليوناني على أهمية الوقف الفوري لاطلاق النار في غزة، وحماية المسعفين والمدنيين، وإيصال المساعدات الانسانية، وتطبيق حل الدولتين لانهاء حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الشرق الاوسط منذ عقود.