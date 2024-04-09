التجدد للوطن يدين مقتل سليمان: لاطلاع الرأي العام على حقيقة ما حصل وحيثياته

دان التجدد للوطن "الجريمة النكراء التي أودت بحياة منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل الشهيد باسكال سليمان، والتي تهدد بتداعياتها السلم الاهلي"، مطالبا القضاء بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها، واطلاع الرأي العام على حقيقة ما حصل وحيثياته.



ورأى في بيان أنه اذا كانت الحكمة في التعاطي مع مثل هذه الاحداث المؤلمة صوناً للسلم الاهلي وحفظاً للعيش المشترك، فهناك وجوب الحفاظ على امن وسلامة المواطنين على امتداد مساحة الوطن، مهيبا بالقضاء القيام بواجبه وإحقاق العدالة.



ولفت التجدد للوطن الى خطورة النزوح السوري المتفلّت من كل الضوابط، داعياً الحكومة للانكباب على معالجة ملف النازحين السوريين بما يحفظ لبنان وأمنه واستقراره.



وتوجه بأحر التعازي الى عائلة الشهيد وحزب القوات اللبنانية والى أهالي جبيل راجياً ان يتغمد الفقيد الله بواسع رحمته.