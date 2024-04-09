الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أعضاء لجنة متابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: الجريمة التي استهدفت سليمان تهديد مباشر لأمان اللّبنانيّين

أخبار لبنان
2024-04-09 | 10:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أعضاء لجنة متابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: الجريمة التي استهدفت سليمان تهديد مباشر لأمان اللّبنانيّين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أعضاء لجنة متابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: الجريمة التي استهدفت سليمان تهديد مباشر لأمان اللّبنانيّين

دان أعضاء لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي "الجريمة النكراء التي استهدفت باسكال سليمان، منسّق حزب القوّات اللّبنانيّة في جبيل، معتبرين أنها تُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمان المواطنات والمواطنين اللّبنانيّين، وتَضَع الدّولة اللّبنانيّة بأجهزتِها الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة أمام مسؤوليّتها في مواجهة هذه الجريمة، بما يؤكّد دورها في حماية اللّبنانيّين، ويحفظ السِّلْم الأهلي، ويَقْطَع دابِر المعتدين عليه.

وشدد الاعضاء على أن كَشْف الحقيقة كامِلةً مع إحقاق العدالة هو الحدّ الوحيد الذي نريدُه، ولن نَقْبَل بأقّل مِنْه، على أنَّ الحِكْمَة والهدوء أساسيَّان في هذه المَرْحَلة الخطيرة التي يمرّ بها وطننا الحبيب.

وطالبوا استمرار المواكبة السّلمية الضاغطة لمجريات التحقيقات حتَّى الكَشْف عن الحقيقة وإحقاق العدالة بعيدًا عن أيّ منزلقاتٍ لا تخدُم السلم الأهلي وخيارِ الدّولة الحرّة السيّدة العادِلة المستقلّة، دولة القانون والمؤسّسات.

أخبار لبنان

متابعة

إعداد

الوثيقة

الوطنيّة

بكركي:

الجريمة

استهدفت

سليمان

تهديد

مباشر

لأمان

اللّبنانيّين

LBCI التالي
أسرار الصحف 9-4-2024
القوات اللبنانية: نعتبر استشهاد باسكال سليمان عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:51

مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-07

سيمون ابي رميا للـLBCI: اتينا كوفد من التيار الوطني الحر لنؤكد على تضامننا الكلي مع باسكال سليمان ووجودنا هنا طبيعي وبديهي وعفوي ويجب متابعة الموضوع بحكمة ومسؤولية

LBCI
أخبار لبنان
13:17

الراعي يترأس الجمعة رتبة دفن باسكال سليمان... والمعزون: لضرورة كشف حقيقة الجريمة

LBCI
آخر الأخبار
12:30

لوحة السيارة المسروقة التي استخدمت في عملية خطف وقتل باسكال سليمان (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:09

مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-10

هجوم على موظفي ومركبات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية

LBCI
منوعات
2024-04-07

بعد وفاة حامل اللقب السابق... أكبر رجل معمر في العالم يكشف سرّ طول العمر

LBCI
أخبار دولية
2024-01-10

زيلينسكي يبدأ من ليتوانيا جولة في البلطيق

LBCI
خبر عاجل
2023-10-16

اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي وسقوط قذيفة قرب مركز للجيش مصدرها الجيش الاسرائيلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي

LBCI
أخبار دولية
13:44

أسعار الذهب في مستويات تاريخية

LBCI
أخبار دولية
13:40

فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

LBCI
أخبار دولية
13:34

إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها

LBCI
أخبار دولية
13:28

إيران لن تضرب إسرائيل... إلا اذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...

LBCI
أخبار لبنان
13:22

في اليوم الاول من التعازي... الكنيسة غصت بمحبي باسكال سليمان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:12

"القوات اللبنانية": اليكم الاسباب الـ3 لاغتيال باسكال سليمان...

LBCI
امن وقضاء
05:55

تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..

LBCI
خبر عاجل
15:07

اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا

LBCI
أمن وقضاء
14:59

بعد اختطافه... العثور على باسكال سليمان جثة في الداخل السوري

LBCI
آخر الأخبار
14:51

مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز

LBCI
أخبار لبنان
15:41

القوات اللبنانية: نعتبر استشهاد باسكال سليمان عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس

LBCI
خبر عاجل
06:40

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف

LBCI
أخبار لبنان
14:09

مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More