وزير الثقافة التقى الممثل وسام حنّا: لتنظيم نسخة عن برنامج " أكرم من مين" في طرابلس

أثنى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى على برنامج " أكرم من مين" الذي تنقله يومياً شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI خلال شهر رمضان المبارك.



وقد التقى وزير الثقافة الممثل ومقدم البرنامج وسام حنا، وأثنى على ما يقدمه "أكرم من مين" للناس من فرح لا سيما في هذه الظروف الصعبة.



كما أثنى على تألّق الممثل حنّا فيه، وتوافقا على تقديم نسخة عن هذا البرنامج في طرابلس لأن أهالي طرابلس وجوارها يستأهلون أن يعيشوا الفرحة التي يبثّها هذا البرنامج.