باسيل: جريمة قتل باسكال سليمان هي عبرة...ولا يحاول احد الاصطياد بالتباين القائم بيننا وبين حزب الله

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن جريمة قتل باسكال سليمان هي عبرة لكل من دافع عن دخول السوريين بدون أي قيد أو شرط ولكل من وقع على عريضة ضده وضد التيار ولكل من صرح واعتدى عليهم.



وسأل: "اذا كان القتل بدافع سياسي كلّنا مع الشهيد واهله وحزبه بغضّ النظر عن هوية القاتل، لكن اذا كان الدافع غير ذلك نبقى مع اهله وحزبه، لكن هل نشعل حرباً في البلد؟"



وحذر باسيل من اي مؤامرة لاشعال حرب في لبنان يريدها اعداء لبنان ويستغلونها.



وقال: "لا نريد ان تتوسّع الحرب ولكن الدفاع عن النفس هو حق مقدّس اذا هاجمتنا اسرائيل وشنّت الحرب علينا، وعندها دعم المقاومة واجب وطني فلا يحاول احد الاصطياد بالتباين القائم بيننا وبين حزب الله".