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دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق عيد الفطر

أخبار لبنان
2024-04-09 | 12:23
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دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق عيد الفطر
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دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق عيد الفطر

اعلنت دار الافتاء الجعفري في بيان، انه "وفقاً للموازين الشرعية فقد تمّ ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، ومعه فإنّ غداً الأربعاء الواقع فيه 10 نيسان 2024 يوافق عيد الفطر السعيد.

وعليه، يلقي المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة العيد بعد تأدية الصلاة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء الواقع فيه 10/4/2024".

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