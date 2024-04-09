الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي يترأس الجمعة رتبة دفن باسكال سليمان... والمعزون: لضرورة كشف حقيقة الجريمة

أخبار لبنان
2024-04-09 | 13:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي يترأس الجمعة رتبة دفن باسكال سليمان... والمعزون: لضرورة كشف حقيقة الجريمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الراعي يترأس الجمعة رتبة دفن باسكال سليمان... والمعزون: لضرورة كشف حقيقة الجريمة

يترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل رتبة دفن منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان في كنيسة مار جرجس - جبيل، ينقل بعدها جثمان الراحل الى بلدته ميفوق حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة في سيدة ايليج.

واليوم، غص صالون الكنيسة بالمعزين من رسميين ونقابيين واعلاميين وقضائيين وعسكريين وروحيين ووفود شعبية حيث تقبلت العائلة التعازي الى جانبها نواب تكتل "الجمهورية القوية"، واجمع المعزون على "ضرورة كشف حقيقة هذه الجريمة وانزال اشد العقوبات بمرتكبيها".

الجميل 
واشار الرئيس امين الجميل الى ان "هذه الجريمة الاليمة عشنا مثيلتها في العائلة ولكن بالرغم من كل ذلك علينا التمسك بقيم الايمان والرجاء"، وقال: "لولا الشهداء الابطال الذين آمنوا بلبنان الرسالة والحرية والسيادة ورووا الارض بدمائهم لما بقي هذا الوطن". ولفت الى ان "التحقيقات في لبنان هي غب الطلب وتركب لمصالح معينة، آملًا ان يكون التحقيق في هذه الجريمة شفافًا لمعرفة حقيقة ما حصل".
 
ريفي 
وجدد النائب اشرف ريفي التأكيد ان "هذه الجريمة سياسية بإمتياز ويجب احالتها الى المجلس العدلي"، مشيرًا الى ان "كل ما سمعناه لا يمت الى الحقيقة بصلة". ودعا "قوى المعارضة جميعها على اختلاف انتماءاتها الى التوحد في مواجهة المشروع الايراني الذي يهيمن على لبنان".
 
معوض
وبعد تقديم واجب العزاء، دعا النائب ميشال معوض الى "تحقيق جدي لا الى اخبار متناقضة وغير مقنعة كما سمعنا في الايام الماضية". وقال: "نحن لا نريد ان ننجر الى الفتنة ولكن هذا لا يعني اننا سنقبل بتغييب العدالة وان تبقى سياسة الهمنة قائمة على اساس الترهيب والخطف والاغتيالات".
 
ابي رميا 
ولفت النائب سيمون ابي رميا الذي قدم واحب العزاء على رأس وفد من "التيار الوطني الحر" في قضاء جبيل الى انه "حان الوقت لان نتوحد جميعا في ظل التمدد السوري في قرى القضاء من اجل وضع خريطة واضحة لاستعادة الاستقرار في قرانا والعمل مع الدول المعنية لاعادة السوريين الى بلادهم في ظل ما يشكلونه من عبء كبير علينا".
 
نديم الجميل 
واكد النائب نديم الجميل ان "الفلتان الامني الموجود في البلد والمربعات الامنية هي السبب الاساسي الذي يؤدي الى الاجرام الحاصل وهذا مرفوض"، مشيرًا الى انه "حان الوقت لتطبيق القرار 1701". واكد ان "اغتيال باسكال سليمان لن يحد من عزيمتنا ونضالنا ومقاومتنا وسيبقى رأسنا مرفوعا لا نخاف من احد، فهذا ما علمنا اياه شهداؤنا وهذه الارض ارضنا وسنبقى فيها مهما كلف الامر".

شدياق 
وسألت الوزيرة السابقة مي شدياق: "الا يحق لنا ان نستغرب كيف ان الاجهزة الامنية لم تستطع توقيف القاتلين سريعًا خصوصًا وان خبر الاعتداء وزع بعد 5 دقائق من حصوله، وسيارة الشهيد وصلت خلال ساعة ونصف الى سوريا دون ان يوقفها احد"، وقالت: "اذا كانت الجريمة جريمة سرقة، لا يسرق القتيل". واكدت ان "هناك خطة ضغط معنوي على الفريق السيادي بأكمله وليس فقط على فريق القوات اللبنانيية، فهذا هو الاسلوب الذي يعتمدونه لتهجير من تبقى من شبابنا ولاسكات صوتنا ولكن نقول لهم حلمكم لن يتحقق بوضع اليد على البلد، نحن هنا وهنا باقون ومستمرون".

سعيد 
واشار النائب السابق فارس سعيد الى ان "التعزية هي لعائلة باسكال الصغيرة ولعائلته الكبيرة القوات اللبنانية ولكل لبناني ما زال مؤمنًا بالدولة والجيش حتى اليوم". وقال: "ان اللبنانيين ينتظرون تحقيقًا حقيقيًا شفافًا مرتكز على وقائع لكي تهدأ النفوس".

أخبار لبنان

يترأس

الجمعة

باسكال

سليمان...

والمعزون:

لضرورة

حقيقة

الجريمة

LBCI التالي
المطران ابراهيم دان عملية قتل باسكال سليمان: لضبط النفس
نديم الجميّل: نصرالله يشن حربًا استباقيّة على الداخل بالتحريض وبثّ الحقد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-08

مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز

LBCI
أخبار لبنان
16:52

جثمان باسكال سليمان ينقل إلى جبيل غدًا... ونقاط تجمع في هذه المناطق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:52

جثمان باسكال سليمان ينقل إلى جبيل غدًا... ونقاط تجمع في هذه المناطق

LBCI
أمن وقضاء
15:33

العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية

LBCI
أخبار لبنان
14:09

مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:30

لوحة السيارة المسروقة التي استخدمت في عملية خطف وقتل باسكال سليمان (صورة)

LBCI
امن وقضاء
12:01

فقدان الاتصال منذ أيام بمواطن يعمل في مجال الصيرفة.. وشعبة المعلومات تعمل على القضية

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-07

سيمون ابي رميا للـLBCI: اتينا كوفد من التيار الوطني الحر لنؤكد على تضامننا الكلي مع باسكال سليمان ووجودنا هنا طبيعي وبديهي وعفوي ويجب متابعة الموضوع بحكمة ومسؤولية

LBCI
آخر الأخبار
15:20

سوليفان: الزيادة الكبيرة في المساعدات المقدمة إلى غزة أمر جيد لكن ليس بما فيه الكفاية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي

LBCI
أخبار دولية
13:44

أسعار الذهب في مستويات تاريخية

LBCI
أخبار دولية
13:40

فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

LBCI
أخبار دولية
13:34

إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها

LBCI
أخبار دولية
13:28

إيران لن تضرب إسرائيل... إلا اذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...

LBCI
أخبار لبنان
13:22

في اليوم الاول من التعازي... الكنيسة غصت بمحبي باسكال سليمان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:12

"القوات اللبنانية": اليكم الاسباب الـ3 لاغتيال باسكال سليمان...

LBCI
امن وقضاء
05:55

تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..

LBCI
أخبار لبنان
14:09

مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا

LBCI
خبر عاجل
06:40

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف

LBCI
خبر عاجل
11:33

وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
07:42

تحديد موعد دفن باسكال سليمان

LBCI
آخر الأخبار
09:38

صورة سيارة باسكال سليمان التي تسلمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما دخل فيها الخاطفون الى الاراضي السورية

LBCI
آخر الأخبار
04:54

وصول سيارة الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة الهلال الأحمر السوري والجيش اللبناني الى حمص متوجهةً الى مستشفى باسل الأسد الحكومي لإستلام جثمان باسكال سليمان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More