مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مذكرة إدارية قضت بتعديل مدة عطلة عيد الفطر، وجاء فيها:



"عطفاً على المذكرة رقم 9/2024 تاريخ 3/4/2024، بشأن إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد، تُقفل كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من يوم الأربعاء الواقع في 10/4/2024 ولغاية 13/4/2024 ضمناً".