جثمان باسكال سليمان ينقل إلى جبيل غدًا... ونقاط تجمع في هذه المناطق

ينقل جثمان الشهيد باسكال سليمان في العاشرة من قبل ظهر غد الأربعاء من المستشفى العسكري في بدارو، يرافقه وفد من العائلة ورفاقه من شباب ميفوق، في اتجاه مجمع "City Mall" في نهر الموت حيث يكون في استقبال الموكب تجمع من منسقية المتن الشمالي وبيروت في القوات، لينطلق بعدها في اتجاه كسروان حيث يكون في انتظاره تجمع بدعوة من منسقية كسروان أمام كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل.ومن ثم يواصل الموكب تقدمه ليتوقف عند مفرق قرطبا على أوتوستراد نهر ابراهيم حيث يستقبله حشد من رفاقه ومحبيه. وينتقل معه في اتجاه جبيل.وعند الوصول إلى مستيتا، تتوجه بعض السيارات برفقة الجثمان نحو مقر منسقية جبيل في القوات في مستيتا للوداع الأخير، لينتقل بعدها الموكب بأكمله إلى مستشفى سيدة المعونات.ويذكر أن مراسم دفن سليمان ستقام يوم الجمعة المقبل عند الساعة الواحدة من بعد الظهر في كنيسة مار جرجس في جبيل.