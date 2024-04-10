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الخطيب كلف مفتي جبيل أداء صلاة العيد: ندين كل محاولة للاستفادة السياسية من كل حدث او جريمة باتهامات لا دليل عليها
أخبار لبنان
2024-04-10 | 02:39
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الخطيب كلف مفتي جبيل أداء صلاة العيد: ندين كل محاولة للاستفادة السياسية من كل حدث او جريمة باتهامات لا دليل عليها
كلف نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب مفتي جبيل الشيخ عبد الامير شمس الدين أداء صلاة عيد الفطر والقاء خطبة العلامة الخطيب صباح اليوم في مسجد الامام الصادق- مستديرة شاتيلا، حيث قال إن "الواقع الخطير يملي علينا نحن اللبنانيين واجب توحيد ارادتنا الوطنية لمواجهته، فهذا الخطر لا يطال مجموعة بعينها ولا طائفة بعينها وانما الجميع وبدون استثناء وان حاول العدو بخبثه ان يصور الامر على خلاف ذلك على قاعدة فرق تسد وان يحول الصراع الى صراع داخلي مذهبي وطائفي وهو ما يلقي بالمسؤولية الوطنية والدينية على القوى السياسية للتنبه لما يحيكه العدو وعدم الانخداع بما يحاول العدو الوصول اليه وجرنا كلبنانيين الى تحقيق اغراضه الخبيثة، فليس في اعتقادنا ان هناك عدو لنا سوى هذا العدو الذي اعتدى على سيادتنا واحتل ارضنا لتحقيق اطماعه التوسعية والعدوانية ومشروعه التوراتي التلمودي المعادي لكل القيم الانسانية، الذي اصبح اليوم وبعد الارتكابات والجرائم في غزة ضد السكان المدنيين والمؤسسات الانسانية الدولية من مستشفيات وعاملين في المجال الصحي فضلا عن جرائمه بحق المؤسسات الانسانية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني تجويعا وقتلا ومجازر والمساجد والكنائس تهديما ".
وتابع: "ان من واجبنا الديني والوطني والانساني كمرجعيات روحية وسياسية وحزبية ان نعمل على الارتقاء بالوعي الديني والسياسي للمواطنين والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية وعدم السماح بالعبث بها عبر الخطاب المتوتر والباعث على الانقسامات بالتجييش الطائفي وخلق اوهام ومخاوف لدى اللبنانيين من بعضهم البعض لمصالح فئوية وحزبية وشخصية".
وقال: "نحن في الوقت الذي ندين به كل عمل اجرامي من اختطاف وقتل سواء بخلفيات سياسية او غيرها، فنحن في الوقت ذاته ندين كل محاولة للاستفادة السياسية من كل حدث او جريمة باتهامات لا دليل عليها وخصوصا في هذه المرحلة العصيبة والخطيرة التي تهدد الكيان استجابة لايحاءات خارجية لديها مشاريع تفتيتية كمشروع ولادة الشرق الاوسط الجديد التي كانت وراء كل الفتنة التي عصفت بلبنان والمنطقة في المرحلة السابقة".
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