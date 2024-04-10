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الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن
أخبار لبنان
2024-04-10 | 03:43
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الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن
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الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن
حذّر أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي من الفتن، قائلا: "كفانا لغة التخوين والتخوين المقابل. العدو الصهيوني الذي يبني كيانه ووجوده الزائل بإذن الله على منظومة دينية متشددة لا يستريح أبدا عندما يرى مشهد التنوع في لبنان والعيش المشترك، ويحاول هذا الكيان الصهيوني دائما إيجاد ممر للفتنة و إيقاظها و إشعالها بين اللبنانيين لإزالة هذا التنوع في لبنان. مما ينبغي أن نكون على قدر عال من الوعي حتى لا ننزلق الى أي فتنة من الفتن".
وقال الكردي في خطبة عيد الفطر في جامع محمد الأمين، في وسط بيروت بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: "هناك رجال ثابتون على الحق ومرابطون على ض فلسطين، والعدو الصهيوني الحاقد المجرم قاتل الأطفال والنساء والشيوخ يهدم مئات المساجد والمستشفيات في غزة، ومعظم العالم المتحضر الذي يدعي حضارة الإنسان المعاصر ينظر بعيون مختلفة حتى الآن ولم يتحرك فيه شيء من مشاهد الإبادة والتدمير والتشريد، ويدعي أنه يقدم المساعدات ويعطي السلاح والذخائر بيد أخرى لهذا الكيان الاسرائيلي المجرم".
وأضاف: "بإذن الله أهل فلسطين وغزة ثابتون على الحق ويقاومون المحتل لأرضهم بالرغم من سقوط الكثير من الشهداء كل يوم على ارض فلسطين وفي جنوب لينان، ولكن للأسف الساكتون والمتغاضون كثر عن الجرائم المروعة التي يرتكبها العدو، والله مع أهلنا في غزة ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما يفرح الصائم عند فطره وعند لقاء ربه سنفرح بإذن الله بنصر قريب على ارض فلسطين، ان قضية المسجد الأقصى ليست قضية مرتبطة بدول ولا بمحاور ولا بأحزاب وحركات، قضية المسجد الأقصى هي قضية دينية عقائدية عند كل إنسان مسلم لان المسجد الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى، وواجب تحريره على جميع المسلمين كل حيث أقامه الله".
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