الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لاثارو: نحثّ جميع الأطراف على احتضان روح الوحدة والسعي إلى السلام
أخبار لبنان
2024-04-10 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لاثارو: نحثّ جميع الأطراف على احتضان روح الوحدة والسعي إلى السلام
دعا رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو على العودة إلى وقف الأعمال العدائية والتحرّك نحو وقف دائم لإطلاق النار وحلّ طويل الأمد للنزاع.
وشدّد في بيان، على أن خطر التصعيد حقيقي وأنه لا يوجد حلّ عسكري للمواجهة والعنف الحاليين، وأن الحلّ السياسي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.
وأعلن أن "اليونيفيل" تحثّ جميع الأطراف على احتضان روح الوحدة والرحمة التي يمثلها العيد، والسعي إلى طريق السلام.
ولفت الى أنه "ينبغي أن يكون شهر رمضان وقتاً للسلام والتأمل، ولكن الوضع الحالي على طول الخط الأزرق أثّر بشكل عميق على هذه المفاهيم".
وأشار الى أن حوالي 50 دولة ترسل قوات حفظ سلام إلى جنوب لبنان انطلاقاً من الشعور بالالتزام والصداقة والاعتقاد بأن السلام طويل الأمد أمر ممكن في المنطقة.
وقال: "على مدار 46 عاماً، قمنا ببناء روابط قويّة مع المجتمعات المحلية التي عشنا وعملنا فيها".
وأضاف: "منذ تشرين الأول، واصلت اليونيفيل دعوة الأطراف إلى احترام التزاماتهم بموجب القرار 1701، كما واصلت أنشطتها العملياتية التي تهدف إلى خفض التوترات ومنع التصعيد. كذلك قدّمت البعثة الرعاية الطبية وخدمات طبّ الأسنان والطب البيطري في قرى جنوب لبنان، وزوّدت القرى والدفاع المدني والمدارس بأنظمة الطاقة الشمسية، وتبرّعت بالمعدات اللازمة للمدارس والمستشفيات وفرق الإسعاف، وقدّمت حليب الأطفال والدقيق للمحتاجين، الى جانب العديد من المشاريع الأخرى".
وتابع: "إضافة الى ذلك، قمنا بالاتصال مع الأطراف لضمان سلامة العاملين في إصلاح البنية التحتيّة المدنيّة الحيويّة التي تضرّرت أثناء تبادل إطلاق النار، أو لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية. وسوف نستمر في التواجد هنا من أجل الناس – والعمل من أجل السلام – طالما تطلّب الأمر ذلك".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الأطراف
احتضان
الوحدة
والسعي
السلام
التالي
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
كلاس للـ LBCI: هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-05
البرغوتي للـLBCI: حماس خسرت شهداء وجزءًا كبيرًا من بنيتها لكن في المقابل ازدادت شعبيتها والمنحى الشعبيّ الفلسطينيّ هو نحو قوى المقاومة لكنّ المخرج في فلسطين هو في الوحدة الوطنية وحكومة تمثّل الجميع
آخر الأخبار
2024-04-05
البرغوتي للـLBCI: حماس خسرت شهداء وجزءًا كبيرًا من بنيتها لكن في المقابل ازدادت شعبيتها والمنحى الشعبيّ الفلسطينيّ هو نحو قوى المقاومة لكنّ المخرج في فلسطين هو في الوحدة الوطنية وحكومة تمثّل الجميع
0
أخبار لبنان
2024-02-15
فرونتسكا: على جميع الأطراف وقف دوامة العنف واتخاذ تدابير أمنية عاجلة على طول الخط الأزرق
أخبار لبنان
2024-02-15
فرونتسكا: على جميع الأطراف وقف دوامة العنف واتخاذ تدابير أمنية عاجلة على طول الخط الأزرق
0
أخبار دولية
2024-02-06
وزيرة خارجية هولندا تدعو من بغداد جميع الأطراف إلى منع تصعيد إضافي
أخبار دولية
2024-02-06
وزيرة خارجية هولندا تدعو من بغداد جميع الأطراف إلى منع تصعيد إضافي
0
آخر الأخبار
2024-01-24
فضل الله: نأمل أن نستهدي جميعًا إلى طريقة لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا يتطلب تفاهمات ونحن من الأطراف التي تعمل على انتخاب رئيس
آخر الأخبار
2024-01-24
فضل الله: نأمل أن نستهدي جميعًا إلى طريقة لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا يتطلب تفاهمات ونحن من الأطراف التي تعمل على انتخاب رئيس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
0
أخبار لبنان
07:12
رعد: العالم لا تحركه إلاّ المصالح.. وعلّ من يراهن في لبنان على أن السيادة تتحقق بدعم الأصدقاء يتعلم ذلك
أخبار لبنان
07:12
رعد: العالم لا تحركه إلاّ المصالح.. وعلّ من يراهن في لبنان على أن السيادة تتحقق بدعم الأصدقاء يتعلم ذلك
0
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
0
أخبار لبنان
04:11
كلاس للـ LBCI: هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان
أخبار لبنان
04:11
كلاس للـ LBCI: هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-03
مؤثرة اجتماعية تصدم متابعيها بعد ظهورها مع ابنتها... الشبه بينهما صادم وكأنهما توأم! (فيديو)
منوعات
2024-04-03
مؤثرة اجتماعية تصدم متابعيها بعد ظهورها مع ابنتها... الشبه بينهما صادم وكأنهما توأم! (فيديو)
0
منوعات
03:00
شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)
منوعات
03:00
شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها
0
خبر عاجل
2024-04-08
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
خبر عاجل
2024-04-08
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
0
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
0
أخبار لبنان
03:43
الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن
أخبار لبنان
03:43
الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن
0
أخبار لبنان
02:10
قبلان: لن نقبل بأية تسوية رئاسية تتعارض مع الملحمة الوطنية التي تقودها المقاومة على الجبهة الجنوبية
أخبار لبنان
02:10
قبلان: لن نقبل بأية تسوية رئاسية تتعارض مع الملحمة الوطنية التي تقودها المقاومة على الجبهة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي
0
أخبار دولية
13:44
أسعار الذهب في مستويات تاريخية
أخبار دولية
13:44
أسعار الذهب في مستويات تاريخية
0
أخبار دولية
13:40
فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
أخبار دولية
13:40
فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
0
أخبار دولية
13:34
إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب
أخبار دولية
13:34
إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:09
مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا
أخبار لبنان
14:09
مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا
2
خبر عاجل
02:44
معلومات الـLBCI: التحقيقات توصلت الى تحديد اسم جديد اساسي على علاقة بالعصابة التي قتلت باسكال سليمان وهو ز. ق. وكان أوقف سابقا مع أ. ن. عام ٢٠١٩ في جرم تأليف عصابة سرقة سيارات وهو الآن موجود في سوريا
خبر عاجل
02:44
معلومات الـLBCI: التحقيقات توصلت الى تحديد اسم جديد اساسي على علاقة بالعصابة التي قتلت باسكال سليمان وهو ز. ق. وكان أوقف سابقا مع أ. ن. عام ٢٠١٩ في جرم تأليف عصابة سرقة سيارات وهو الآن موجود في سوريا
3
خبر عاجل
11:33
وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت
خبر عاجل
11:33
وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت
4
آخر الأخبار
09:38
صورة سيارة باسكال سليمان التي تسلمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما دخل فيها الخاطفون الى الاراضي السورية
آخر الأخبار
09:38
صورة سيارة باسكال سليمان التي تسلمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما دخل فيها الخاطفون الى الاراضي السورية
5
أخبار لبنان
12:23
دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق عيد الفطر
أخبار لبنان
12:23
دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق عيد الفطر
6
أمن وقضاء
15:33
العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية
أمن وقضاء
15:33
العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية
7
صحف اليوم
00:16
مصدر حكومي بارز لـ "الجمهورية": قطبة مخفية في جريمة باسكال سليمان خصوصاً لجهة تسريب الفيديو
صحف اليوم
00:16
مصدر حكومي بارز لـ "الجمهورية": قطبة مخفية في جريمة باسكال سليمان خصوصاً لجهة تسريب الفيديو
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More