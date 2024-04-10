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كلاس للـ LBCI: هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان

أخبار لبنان
2024-04-10 | 04:11
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كلاس للـ LBCI: هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان
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كلاس للـ LBCI: هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان

اعلن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس أن في لبنان هناك أكثر من مليوني و500 ألف نازح سوري، البعض وجوده لاعتبارات أمنية او اقتصادية والبعض لاعتقاده بأن لبنان مشاع.

واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن الاسبوع المقبل قد يستمع الاتحاد الاوروبي للرئيس القبرصي لوضع الية للحد من موضوع النزوح السوري.

وقال: "يشكّل النازحون في لبنان نحو 40% ، لذلك نطالب بالاسراع في انتخاب رئيس  للجمهورية لضبط الحدود، والامن لا يزال ممسوكاً رغم كل ما يحصل وهناك مسؤولية تقع على المواطنين".

ورأى أن هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان، وهناك من يستثمر في ذلك.

وسأل كلاس: "أين يتم دفن السوريين عند الوفاة؟ وماذا يحدث مستقبلاً مع وجود الرفات؟ ولماذا أقفلت الدوائر العقارية؟

واعتبر أن الجريمة سياسية اخطر من الجنائية.






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