الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كلاس للـ LBCI: هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان
أخبار لبنان
2024-04-10 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كلاس للـ LBCI: هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان
اعلن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس أن في لبنان هناك أكثر من مليوني و500 ألف نازح سوري، البعض وجوده لاعتبارات أمنية او اقتصادية والبعض لاعتقاده بأن لبنان مشاع.
واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن الاسبوع المقبل قد يستمع الاتحاد الاوروبي للرئيس القبرصي لوضع الية للحد من موضوع النزوح السوري.
وقال: "يشكّل النازحون في لبنان نحو 40% ، لذلك نطالب بالاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لضبط الحدود، والامن لا يزال ممسوكاً رغم كل ما يحصل وهناك مسؤولية تقع على المواطنين".
ورأى أن هناك من يدفش بالقوّة باتجاه النزوح نحو لبنان، وهناك من يستثمر في ذلك.
وسأل كلاس: "أين يتم دفن السوريين عند الوفاة؟ وماذا يحدث مستقبلاً مع وجود الرفات؟ ولماذا أقفلت الدوائر العقارية؟
واعتبر أن الجريمة سياسية اخطر من الجنائية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
LBCI:
بالقوّة
باتجاه
النزوح
لبنان
التالي
لاثارو: نحثّ جميع الأطراف على احتضان روح الوحدة والسعي إلى السلام
أبي المنى: لضبط النفس ومعالجة الإشكالات والقضايا المستجدَّة بروحٍ وطنيّة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-08
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-08
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
0
آخر الأخبار
2024-04-08
النائبة غادة أيوب للـLBCI: يجب الا نسمي النزوح السوري "نزوحًا" أو "لجوءًا" بل يجب أن نمسيه "وجودًا سوريًا" وهو غير شرعيّ انتفت اسبابه في الدولة اللبنانية وعلى الامن العام والجيش ترحيلهم
آخر الأخبار
2024-04-08
النائبة غادة أيوب للـLBCI: يجب الا نسمي النزوح السوري "نزوحًا" أو "لجوءًا" بل يجب أن نمسيه "وجودًا سوريًا" وهو غير شرعيّ انتفت اسبابه في الدولة اللبنانية وعلى الامن العام والجيش ترحيلهم
0
آخر الأخبار
2024-03-20
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: هناك 3 مراحل: الاولى تتطلّب التواصل مع مختلف الكتل والحصول على التزام منهم في الملف الرئاسيّ والثانية القيام بمشاورات ومداولات والثالثة الذهاب الى مجلس النواب والانتخاب والاهم بين هذه المراحل هي الاولى
آخر الأخبار
2024-03-20
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: هناك 3 مراحل: الاولى تتطلّب التواصل مع مختلف الكتل والحصول على التزام منهم في الملف الرئاسيّ والثانية القيام بمشاورات ومداولات والثالثة الذهاب الى مجلس النواب والانتخاب والاهم بين هذه المراحل هي الاولى
0
خبر عاجل
2024-03-12
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
خبر عاجل
2024-03-12
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
0
أخبار لبنان
07:12
رعد: العالم لا تحركه إلاّ المصالح.. وعلّ من يراهن في لبنان على أن السيادة تتحقق بدعم الأصدقاء يتعلم ذلك
أخبار لبنان
07:12
رعد: العالم لا تحركه إلاّ المصالح.. وعلّ من يراهن في لبنان على أن السيادة تتحقق بدعم الأصدقاء يتعلم ذلك
0
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
0
أخبار لبنان
04:11
لاثارو: نحثّ جميع الأطراف على احتضان روح الوحدة والسعي إلى السلام
أخبار لبنان
04:11
لاثارو: نحثّ جميع الأطراف على احتضان روح الوحدة والسعي إلى السلام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-03
مؤثرة اجتماعية تصدم متابعيها بعد ظهورها مع ابنتها... الشبه بينهما صادم وكأنهما توأم! (فيديو)
منوعات
2024-04-03
مؤثرة اجتماعية تصدم متابعيها بعد ظهورها مع ابنتها... الشبه بينهما صادم وكأنهما توأم! (فيديو)
0
منوعات
03:00
شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)
منوعات
03:00
شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها
0
خبر عاجل
2024-04-08
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
خبر عاجل
2024-04-08
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
0
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
0
أخبار لبنان
03:43
الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن
أخبار لبنان
03:43
الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن
0
أخبار لبنان
02:10
قبلان: لن نقبل بأية تسوية رئاسية تتعارض مع الملحمة الوطنية التي تقودها المقاومة على الجبهة الجنوبية
أخبار لبنان
02:10
قبلان: لن نقبل بأية تسوية رئاسية تتعارض مع الملحمة الوطنية التي تقودها المقاومة على الجبهة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي
0
أخبار دولية
13:44
أسعار الذهب في مستويات تاريخية
أخبار دولية
13:44
أسعار الذهب في مستويات تاريخية
0
أخبار دولية
13:40
فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
أخبار دولية
13:40
فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
0
أخبار دولية
13:34
إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب
أخبار دولية
13:34
إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:09
مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا
أخبار لبنان
14:09
مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا
2
خبر عاجل
02:44
معلومات الـLBCI: التحقيقات توصلت الى تحديد اسم جديد اساسي على علاقة بالعصابة التي قتلت باسكال سليمان وهو ز. ق. وكان أوقف سابقا مع أ. ن. عام ٢٠١٩ في جرم تأليف عصابة سرقة سيارات وهو الآن موجود في سوريا
خبر عاجل
02:44
معلومات الـLBCI: التحقيقات توصلت الى تحديد اسم جديد اساسي على علاقة بالعصابة التي قتلت باسكال سليمان وهو ز. ق. وكان أوقف سابقا مع أ. ن. عام ٢٠١٩ في جرم تأليف عصابة سرقة سيارات وهو الآن موجود في سوريا
3
خبر عاجل
11:33
وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت
خبر عاجل
11:33
وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت
4
آخر الأخبار
09:38
صورة سيارة باسكال سليمان التي تسلمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما دخل فيها الخاطفون الى الاراضي السورية
آخر الأخبار
09:38
صورة سيارة باسكال سليمان التي تسلمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما دخل فيها الخاطفون الى الاراضي السورية
5
أخبار لبنان
12:23
دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق عيد الفطر
أخبار لبنان
12:23
دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق عيد الفطر
6
أمن وقضاء
15:33
العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية
أمن وقضاء
15:33
العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية
7
صحف اليوم
00:16
مصدر حكومي بارز لـ "الجمهورية": قطبة مخفية في جريمة باسكال سليمان خصوصاً لجهة تسريب الفيديو
صحف اليوم
00:16
مصدر حكومي بارز لـ "الجمهورية": قطبة مخفية في جريمة باسكال سليمان خصوصاً لجهة تسريب الفيديو
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More