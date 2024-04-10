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موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود

أخبار لبنان
2024-04-10 | 06:19
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موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
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موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود

بعدما تسلم الصليب الاحمر اللبناني جثمان باسكال سليمان من السلطات السورية ونقله الى المستشفى العسكري في بدارو، انطلق صباح اليوم موكب منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان في رحلته الى مثواه الاخير. 

وتوقف الموكب عند محطات عدة قبل الوصول الى جبيل:

ففي الدورة، تجمع مناصرو القوات والكتائب ومواطنون واستقبلوا الجثمان على وقع الاناشيد الوطنية ونثر الارز والورود على النعش الذي انزل من السيارة وحمل على الاكف. كما حمل شقيق باسكال على الاكف وهو يرفع قميص شقيقه التي كان يرتديها اثناء قتله وهي مضرجة بالدماء. 

في ذوق مكايل، وقبالة كنيسة سيدة النجاة، محطة ثانية لاستقبال الجثمان الذي أنزل مرة ثانية وشق طريقه وسط الحشود التي قطعت المسلك الشرقي للاوتوستراد في وداع باسكال.

وعند اوتوستراد في نهر ابرهيم، كان باسكال على موعد مع وداع الرفاق والمحبين أبناء منطقته، الذين حملوا نعشه  يحيطه ولداه وشقيقه الذي تمسك بقميصه المضرج بالدماء.

وقبل نقل النعش الى مستشفى سيدة المعونات، محطة أخيرة للموكب في مقر منسقية جبيل في القوات اللبنانية الذي كان مسؤولا عنها، في زيارة أخيرة ووداع أخير لرفاقه. 
 

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