وزير الخارجية أنهى زيارته الى اليونان

انهى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب زيارته الى اليونان بلقاء رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس حيث سلمه دعوة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة لبنان فوعد بتلبيتها بعد انتهاء الانتخابات الاوروبية بعد شهرين، وشكره على تفهم ودعم اليونان للمواقف اللبنانية.



كما تمنى عليه الوزير بوحبيب تدخل بلاده بالتنسيق مع دول أخرى مهتمة وصديقة لتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بما يحقق الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.



وقد شدد الوزير بوحبيب خلال اللقاء، على أهمية التعاون مع اليونان والدول الأوروبية الأخرى المتشابهة التفكير لصياغة سياسة أوروبية جديدة في مسألة النزوح السوري، ترتكز على مساعدة النازحين للعودة الى قراهم وبلداتهم في سوريا من أجل إعادة بنائها.



وقد التقى أيضا الوزير بوحبيب بنائب رئيس مجلس النواب اليوناني إيونيس بلكيوتاكيس حيث شرح له موقف لبنان الرافض والداعي لوقف الحرب الدائرة في غزة، ومحاولاته لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوببة، منعا لاستدراجه الى حرب لا يرغب بها ولا يسعى اليها. كما تطرقت المباحثات الى خطر النزوح على جوهر الصيغة اللبنانية، وأهمية التعاون المشترك في هذا التحدي المشترك.



كما اجتمع الوزير بوحبيب بلجنة الصداقة النيابية اليونانية-اللبنانية وشكرهم على كل ما يقومون به لتوطيد العلاقات بين البرلمانيين والشعبين اللبناني واليوناني.