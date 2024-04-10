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القوات اللبنانية: الفتنة تصنعها مطابخ الممانعة
أخبار لبنان
2024-04-10 | 09:03
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القوات اللبنانية: الفتنة تصنعها مطابخ الممانعة
رأت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أن "صحيفة "الأخبار" تصرّ كالعادة، على استحضار الفتن من هنا وهناك، وفبركة الروايات ونسج السيناريوهات وتعمية الحقائق وتشويه الوقائع، وقد أتحفتنا بافتتاحية اليوم بعنوان "المصاب بداء الفتنة" تفوح منها رائحة الفتنة الفعلية والتجييش الطائفي والتحريض المذهبي والتخوين الوطني، إفتتاحية أقل ما يقال فيها إنّها كاذبة ومضلّلة وفتنوية".
وقالت الدائرة الإعلامية في بيان: "لعلم صحيفة "الأخبار" ومَن يهمه الأمر بأنّ السبب الأساس لتخلي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للمرة الأولى عن حذره الأمني الإمساك بالشارع والوضع وإبقاء الأمور تحت السيطرة ومنع الفلتان، ولولا نزول جعجع ودور المسؤولين في "القوات" لكانت الأمور بالتأكيد انزلقت إلى مسارات أخرى بفعل التعبئة من الأوضاع المأساويّة الحاصلة، وجاء اغتيال باسكال سليمان ليضفي ألمًا ومرارة وقرفًا وغضبًا".
وأضاف البيان: "أمّا الكلام عن تحريض ضدّ الشيعة في قرى جبيل، الذين تشهد وقائع الحرب بين عامي 1975 و1990 بأنّهم تصرّفوا على أساس أنّهم من أهل البيت، وبادلهم جيرانهم في المنطقة بالشعور والتصرف نفسه، فهو كلام عارٍ من الصحة تمامًا ومحض كذب وافتراء، وهو الفتنة بحدّ نفسها، إضافةً إلى كونه تحريضًا مذهبيًّا وطائفيًّا، وهو مكشوف ومرفوض. وفي سياق التضليل والفتنة والكذب تصوير الإشكال الفردي الذي وقع في الدكوانة على أفضلية مرور بين حسين زعيتر وأحد أبناء المنطقة بأنّه لخلفيات طائفيّة هو بدوره محض كذب وافتراء وفتنة".
وأشار البيان الى أن "الفتنة تصنعها مطابخ الممانعة وفي طليعتها "الأخبار"، والفتنة تبدأ من تغييب الدولة ومؤسساتها ودورها، ومَن يغيّب الدولة عن سابق تصور وتصميم تحقيقًا لمشروعه الخاص هو المسؤول الأول عن الفتنة عمومًا، والفتن المتنقلة خصوصا".
***للإطلاع على مقال صحيفة "الأخبار"،
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أخبار لبنان
القوات اللبنانية
الممانعة
الأخبار
الفتنة
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