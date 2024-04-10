الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء في منطقة الأشرفية الكتائبية دعماً لجعارة وحداد لنقيب وعضو مجلس نقابة المهندسين

أخبار لبنان
2024-04-10 | 09:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء في منطقة الأشرفية الكتائبية دعماً لجعارة وحداد لنقيب وعضو مجلس نقابة المهندسين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لقاء في منطقة الأشرفية الكتائبية دعماً لجعارة وحداد لنقيب وعضو مجلس نقابة المهندسين

نظمت منطقة الأشرفية الكتائبية لقاء دعماً للمهندس بيار جعارة لمنصب نقيب المهندسين والرفيق وليد حداد الى منصب عضو مجلس النقابة وقد حضر اللقاء النائب نديم الجميل، نقيب المقاولين مارون الحلو، المرشح وليد حداد، وعدد من المهندسين من بيروت، رئيس ندوة المهندسين بشير حايك ورئيس منطقة الأشرفية روني نعمة ومساعد الأمين العام رالف صهيون.

وأعلن رئيس ندوة المهندسين في حزب الكتائب بشير الحايك دعم بيار جعارة لمنصب رئيس نقابة المهندسين والرفيق الدكتور وليد حداد الى عضوية مجلس النقابة في الانتخابات التي ستجري في الرابع عشر من نيسان، مشيراً الى أن المعركة التي ستخاض بالتحالف بين الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وتيار المستقبل في مواجهة حلف حزب الله، حركة أمل والتيار الوطني الحر.

وقد شكر النائب نديم الجميّل الجميع على حضوره، مؤكداً الوقوف الى جانب بيار جعارة. واعتبر أن "نقابة المهندسين تلعب دوراً كبيراً في الحياة الوطنية لمواكبة اعادة إعمار الوطن الذي نطمح اليه ولها تأثير على أكثر من صعيد له علاقة في حياة المواطن اليومية وقد فشلت الدولة في تحقيقها"، داعياً الى التصويت بكثافة لجعارة الذي تقع عليه مسؤولية نقل النقابة الى مكان متقدم. 
 

من جهته، اعتبر المرشح لمركز نقيب المهندسين بيار جعارة أن الكلمة الفصل يجب أن تكون للنقابة في اكثر من ملف من الكهرباء الى السدود وما بينهما.

وبعد تقديم مقتضب عن اختصاصاته واعماله بين فرنسا ولبنان والعالم العربي، أشار الى اهتمامه الخاص بنقابة المهندسين والعمل النقابي.

وشدد جعارة على أهمية الخبرة لتحسين النقابة التي تحتاج الى اشخاص يملكون ما يكفي من الكفاءة لادارة النقابة وعلى دراية بحاجات المهندس، مشدداً على أن من سيقود السفينة عليه ـن يحظى بثقة المهندسين وـن يستند الى رؤية وبرنامج وأن يكون الى جانيه فريق عمل متماسك وأن يكون شفافاً في تعاطيه.

وأشار جعارة الى أن "قانون النقابة يحتاج الى تطور بعد التغييرات التي طرأت على أعداد المهندسين والاختصاصات ودخول الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يؤدي الى تغييرات واسعة في مجال الهندسة وهذا من أكبر التحديات التي تواجهنا اضافة الى موضوع الصندوق التقاعدي للمهندس".
 
 
 

أخبار لبنان

الكتائب

نقابة المهندسين

بيار جعارة

وليد حداد

LBCI التالي
مصدر قضائي لـ"الأنباء الكويتية": إفادات الموقوفين أجمعت على أن الدافع الوحيد لجريمة قتل سليمان هو السرقة
جثمان باسكال سليمان ينقل إلى جبيل غدًا... ونقاط تجمع في هذه المناطق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-04-09

الكتائب: رفع الإصبع بوجه اللبنانيين يزيد الشرخ

LBCI
أخبار سياسية
2024-04-09

عقيص للـLBCI: من حقّنا التشكيك حتى تتظهّر الحقيقة..والكلام الذي قيل هو هدر دماء القواتيين والكتائبيين

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-08

قطع الطريق أمام بيت الكتائب في الصيفي

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-08

نصرالله: اتهام حزب الله بخطف منسق "القوات" في جبيل انطلق من احقاد دفينة وما حصل بالامس فضيحة كبرى لحزبي القوات والكتائب اللبنانية وتبين أنهم اصحاب فتن ويبحثون عن الحرب الاهلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:24

مولوي قدم واجب العزاء بباسكال سليمان: الأجهزة الأمنية تتابع التحقيقات وتحلل كل الكاميرات من جديد

LBCI
أخبار لبنان
11:13

بعد مقتل سرور… عائلته: لن نترك دمه يذهب هدرًا

LBCI
أخبار لبنان
10:55

محافظ البقاع: التحقيقات تجري بشكل سريع وفعّال لمعرفة هُويّة المعتدين على مكتب الحزب السوريّ القوميّ

LBCI
أخبار لبنان
10:48

القومي: أي محاولة اعتداء على أي مركز من مراكزنا لن تمر أبدا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-09

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: دعونا لا نقارن جريمة باسكال سليمان بغيرها وندعو المواطنين إلى الحفاظ على أمن البلد ويجب مضاعفة الاهتمام الامني في المناطق الحساسة وندعو للتحلي بالحكمة والروية بانتظار نتائج التحقيقات

LBCI
أخبار سياسية
2024-04-09

عقيص للـLBCI: من حقّنا التشكيك حتى تتظهّر الحقيقة..والكلام الذي قيل هو هدر دماء القواتيين والكتائبيين

LBCI
خبر عاجل
2024-04-08

مصادر أمنية تؤكد للـLBCI وجود لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة لباسكال سليمان

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-09

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: بأقل من 24 ساعة كانت خيوط جريمة قتل باسكال سليمان مكشوفة والتحقيقات بوشرت منذ اللحظات الاولى والاجهزة الامنية على تنسيق كامل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:47

هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟

LBCI
أخبار لبنان
07:12

رعد: العالم لا تحركه إلاّ المصالح.. وعلّ من يراهن في لبنان على أن السيادة تتحقق بدعم الأصدقاء يتعلم ذلك

LBCI
أخبار لبنان
06:19

موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود

LBCI
أخبار لبنان
04:03

أبي المنى: لضبط النفس ومعالجة الإشكالات والقضايا المستجدَّة بروحٍ وطنيّة

LBCI
أخبار لبنان
03:43

الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن

LBCI
أخبار لبنان
02:10

قبلان: لن نقبل بأية تسوية رئاسية تتعارض مع الملحمة الوطنية التي تقودها المقاومة على الجبهة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي

LBCI
أخبار دولية
13:44

أسعار الذهب في مستويات تاريخية

LBCI
أخبار دولية
13:40

فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:44

معلومات الـLBCI: التحقيقات توصلت الى تحديد اسم جديد اساسي على علاقة بالعصابة التي قتلت باسكال سليمان وهو ز. ق. وكان أوقف سابقا مع أ. ن. عام ٢٠١٩ في جرم تأليف عصابة سرقة سيارات وهو الآن موجود في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
14:09

مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا

LBCI
خبر عاجل
10:29

استشهاد 3 أبناء لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في ضربة جوية إسرائيلية على غزة

LBCI
أمن وقضاء
15:33

العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية

LBCI
فنّ
03:30

ريهانا تُشعل الإنترنت بفعلتها المشينة: جلسة تصوير مهينة للمسيحيين بثياب راهبة "مثيرة" (صورة)

LBCI
صحف اليوم
00:16

مصدر حكومي بارز لـ "الجمهورية": قطبة مخفية في جريمة باسكال سليمان خصوصاً لجهة تسريب الفيديو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More