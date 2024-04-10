لقاء في منطقة الأشرفية الكتائبية دعماً لجعارة وحداد لنقيب وعضو مجلس نقابة المهندسين

نظمت منطقة الأشرفية الكتائبية لقاء دعماً للمهندس بيار جعارة لمنصب نقيب المهندسين والرفيق وليد حداد الى منصب عضو مجلس النقابة وقد حضر اللقاء النائب نديم الجميل، نقيب المقاولين مارون الحلو، المرشح وليد حداد، وعدد من المهندسين من بيروت، رئيس ندوة المهندسين بشير حايك ورئيس منطقة الأشرفية روني نعمة ومساعد الأمين العام رالف صهيون.



وأعلن رئيس ندوة المهندسين في حزب الكتائب بشير الحايك دعم بيار جعارة لمنصب رئيس نقابة المهندسين والرفيق الدكتور وليد حداد الى عضوية مجلس النقابة في الانتخابات التي ستجري في الرابع عشر من نيسان، مشيراً الى أن المعركة التي ستخاض بالتحالف بين الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وتيار المستقبل في مواجهة حلف حزب الله، حركة أمل والتيار الوطني الحر.



وقد شكر النائب نديم الجميّل الجميع على حضوره، مؤكداً الوقوف الى جانب بيار جعارة. واعتبر أن "نقابة المهندسين تلعب دوراً كبيراً في الحياة الوطنية لمواكبة اعادة إعمار الوطن الذي نطمح اليه ولها تأثير على أكثر من صعيد له علاقة في حياة المواطن اليومية وقد فشلت الدولة في تحقيقها"، داعياً الى التصويت بكثافة لجعارة الذي تقع عليه مسؤولية نقل النقابة الى مكان متقدم.