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منسقية زحلة في "القوات" استنكرت الاعتداء على مقرّ القومي في جديتا: ليس من أسلوبنا اعتماد لغة السلاح

أخبار لبنان
2024-04-10 | 09:57
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منسقية زحلة في &quot;القوات&quot; استنكرت الاعتداء على مقرّ القومي في جديتا: ليس من أسلوبنا اعتماد لغة السلاح
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منسقية زحلة في "القوات" استنكرت الاعتداء على مقرّ القومي في جديتا: ليس من أسلوبنا اعتماد لغة السلاح

منسقية زحلة في "القوات": مواجهة الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية أصبح واجباً علينا جميعاً

استنكرت منسقية منطقة زحلة في حزب "القوات اللبنانية" ما تعرّض له مقرّ الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا من هجوم مسلح، ومحاولة إلصاق هذا العمل بحزب القوات اللبنانية من خلال تعليق علم حزب القوات على باب المركز.

وشددت في بيان، على أنّ "مواجهة الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية أصبح واجباً علينا جميعاً".

وقالت: "ليس من أسلوبنا في العمل السياسي اعتماد لغة السلاح، لا بل نحن اليوم من أشدّ المعارضين لهذه اللغة، ومن ضحاياها، وآخر ضحية هو الشهيد باسكال سليمان".

وأضافت: "نجدّد حرصنا على العيش المشترك في جديتا كما كل قرى قضاء زحلة، ونطالب القوى الامنية بمعالجة الموضوع وتوقيف الفاعلين وتسليمهم الى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم".

أخبار لبنان

القوات اللبنانية

زحلة

الحزب السوري القومي الاجتماعي

جديتا

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