محافظ البقاع: التحقيقات تجري بشكل سريع وفعّال لمعرفة هُويّة المعتدين على مكتب الحزب السوريّ القوميّ

أوضح محافظ البقاع كمال أبو جوده أنّ التحقيقات تجري بشكل سريع وفعّال لمعرفة هُويّة المعتدين على مكتب الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ في جديتا وذلك حفاظًا على الأمن العام والنظام العام والسلم الأهليّ في المنطقة.

ويتابع محافظ البقاع كمال أبو جوده مع النائب العام الإستئنافيّ في البقاع منيف بركات ومع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة مسألة الإعتداء.

وأبلغ أبو جوده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي بالقضية والذي يتابع مجرياتها عن كثب.

وأقام مجهولون رمي قنبلة مولوتوف على مكتبة الحزب القوميّ، في بلدة جديتا ووضعوا علم حزب القوات اللبنانية على الباب.