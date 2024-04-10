ميقاتي أدان الاعتداء على مكتب منفذيّة زحلة في الحزب السوريّ القوميّ الإجتماعيّ

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاعتداء الذي إستهدف مكتب منفذيّة زحلة في الحزب السوريّ القوميّ الإجتماعيّ، في بلدة جديتا، في البقاع ورفع علم"القوات اللبنانية"عليه.

وأجرى لهذه الغاية، وفق بان، اتصالات بقادة الأجهزة الامنية للاسراع في الكشف عن ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين.

وتمنّى من رئيس حزب"القوات اللبنانية"سمير جعجع ضبط الانفعالات في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الوطن.

وقد شجب جعجع هذا الحادث نافيًا أي علاقة لـ”القوات" به.

وشدّد ميقاتي على ضرورة أن تعي القيادات اللبنانية كافة خطورة المرحلة، التي يمر بها لبنان والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات وأن يتعاطى بحكمة مع الواقع القائم.

واعتبر أنّ الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية ليس اوانها، ولا تؤدي الا الى مزيد من التوترات، ما يتطلب عدم السماح للمتربصين شرًا بالبلد ومفتعلي الفتن بتحقيق مآربهم.

وقال: “يبقى رهاننا الاول والاخير على حكمة اللبنانيين لانقاذ وطننا.”