عطل على شبكة أوجيرو

طرأ عطل على شبكة أوجيرو صباح اليوم مما تسبب بخروج عدد من المشتركين كما خدمة ال ١٥١٥ عن الخدمة.



وتعمل الفرق الفنية على المعالجة.