تأجيل مؤتمر "الأخوّة الانسانية والحوار"

اعلنت لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل، تأجيل مؤتمر "الأخوّة الانسانية والحوار" الذي كان مزمعاً عقده يوم السبت 13 نيسان الى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً.