عائلة باسكال سليمان تتقبل التعازي لليوم الثاني...

تواصل عائلة باسكال سليمان تقبل التعازي لليوم الثاني في قاعة كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، قبل ان يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الجمعة في كنيسة مار جرجس جبيل على أن يوارى الثرى في مسقط رأسه ميفوق - القطارة.



وقدم واجب العزاء كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون اضافة الى النائب فؤاد مخزومي وشخصيات أخرى.