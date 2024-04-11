القوات اللبنانية: المطالبة بعودة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحًا

أكّدت "القوات اللبنانية" أنّ المطالبة بعودة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحًا، بعدما أصبح واضحًا حجم عدد الأعمال الإجرامية والمخلّة بالأمن التي يقوم بها البعض منهم.



وشدّدت، في بيان، على أنّ المطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم شيء والتصرُّف بحقد وهمجية شيء آخر مختلف تمامًا.



وقالت: "التصرفات التي نراها على بعض مواقع التواصل وبعض الممارسات، التي نشهدها على الأرض مرفوضة من جهة ومريبة في الشكل والمضمون والتوقيت من جهة أخرى."



ودعت "القوات اللبنانية" السلطات اللبنانية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.



وندّدت بالتعديات الهمجية التي يتعرض البعض منهم لها.