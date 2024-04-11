جمعية تجار الأشرفية والرميل وإنماء الجميزة طالبت بالإقفال في توقيت مراسم دفن سليمان

طالبت جمعية تجار الأشرفية والرميل وإنماء الجميزة من التجار بالإقفال نهار الجمعة الواقع فيه ١٢/٤/٢٠٢٤ من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثانية من بعد الظهر في توقيت مراسم دفن باسكال سليمان.



واستنكرت، في بيان، الوضع الأمنيّ المتفلت، خصوصًا بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة.