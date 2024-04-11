"تجدد": عودة النازحين مطلب ملح وخلط ملفهم باغتيال سليمان هدفه التشويش

أكّدت كتلة "تجدد" أنها تنتظر "النتائج النهائية للتحقيق في اغتيال منسق القوات اللبنانية في جبيل الشهيد باسكال سليمان، لكي يبنى على الشيء مقتضاه، مشددة على أن "المطلوب كشف الدوافع الكاملة لارتكاب جريمتي الخطف والقتل وتحديد الجهة المسؤولة عن هذه العملية الإجرامية".



وطالبت الكتلة في بيان، بوقف ردات الفعل العشوائية المرفوضة، وبكشف بعض المدفوعين الى التحريض على القيام بهذه الأعمال المشبوهة، الهادفة الى إحداث خلل أمني، كما التي طالت نازحين سوريين في بعض المناطق، لافتة الى أنها "تساهم بحرف الأنظار عن جريمة الاغتيال ودوافعها الحقيقية، فضلاً عن كونها منافية لمنطق وجود الدولة المسؤولة بأجهزتها عن السلم الأهلي".



وقالت: "نسأل عن هوية من وزعوا بعض البيانات باسم الأهالي في مناطق وبلدات، ونضع كل ذلك بتصرف الأجهزة المعنية للتحقيق بهوية مصدرها".



وشددت على أن عودة النازحين السوريين الذين هجروا من سوريا بفعل سلوك النظام وتدخل حزب الله، حيث تحول وجودهم إلى أزمة انسانية كبرى في لبنان، هو مطلب أساسي وملح، معتبرة أن ما يمنع تحقيقه رفض النظام هذه العودة، وتواطؤ حلفائه اللبنانيين معه.



ورأت "تجدد" أن مزج ملف اغتيال سليمان بقضية اللاجئين، الهدف منه تشويش الرأي العام، داعية في هذا الظرف لليقظة والوعي، "لاسيما وأن بعض مظاهر التوتير بدت وكأنها مدفوعة ومنظمة سلفا".



كما دانت الكتلة حرق مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي في جديتا، ودعت القوى الأمنية الى التحقيق الجدي وكشف المرتكبين، "لاسيما وأن الجهة التي وجهت لها أصابع الاتهام نفت بشكل قاطع قيامها بهذا العمل.

وحذّرت من وجود مخطط لاستدراج الفتنة للتغطية على جريمة اغتيال سليمان.