مولوي: لا نحرض على اللاجئين السوريين ولكن ندعو لتطبيق القانون على كل المقيمين

أكد وزير الداخلية بسام مولوي اننا "لا نحرض على اللاجئين السوريين ولكن ندعو لتطبيق القانون على كل المقيمين على الاراضي اللبنانية".



واشار في حديث لقناة الحدث الى أن "لبنان ملتزم بحقوق الإنسان ونحمي كل من هو على الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية". وأضاف: "لبنان ليس بلدا يتحمل اللجوء وهناك مناطق في سوريا أصبحت آمنة".



ودعا الجميع إلى التهدئة وعدم التعدي على الغير.