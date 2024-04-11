عون إتصل بعائلة باسكال سليمان معزياً: سأتابع مجريات التحقيق

أجرى الرئيس العماد ميشال عون إتصالاً هاتفياً بعائلة باسكال سليمان، مقدماً التعازي لزوجته وشقيقه وأفراد عائلته، مؤكداً إدانته لهذه الجريمة النكراء.



وقال الرئيس عون إنه سيتابع مجريات التحقيق حتى تنجلي كل المعطيات وينال كل من شارك في هذه الجريمة عقابه.