"القوات" استنكرت إحراق سيارة إسعاف "القومي" في بيصور: أساليب تُخفي في طياتها مشاريع فتنوية

استنكرت القوات اللبنانية في منطقة عاليه، إحراق سيارة إسعاف عائدة للحزب السوري القومي الإجتماعي في منطقة بيصور، مؤكّدة على رفضها لهذه الأساليب التي تُخفي في طياتها مشاريع فتنوية خطيرة.



كما جددت "القوات" في عاليه حرصها على السلم الأهلي ورفضها لاستعمال لغة السلاح والعنف وتطالب القوى الأمنية بالعمل على كشف الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.