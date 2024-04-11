وقفة احتجاجية عند جسر الحجر الطبيعي في كفردبيان... وهذا ما تم التشديد عليه

نفّذت وقفة احتجاجية عند جسر الحجر الطبيعي في كفردبيان، للدعوة الى حماية هذا المعلم، اضافة الى نبع اللبن في كفردبيان من تبعات اعمال حفريات وشق طريق قريبة منه تمهيدا ً لإنشاء مشروع سكني ضمن شعاع الحماية للجسر الطبيعي.



وشددت الكلمات في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها نواب ومسؤولون من المنطقة وناشطون بيئيون، على ضرورة الضغط باتجاه توسيع الشعاع المحمي ليضمّ طرف مجرى نبع اللبن، من المنبع مرورا بالشير ووصولا إلى الشلال.