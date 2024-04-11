الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مراسلون بلا حدود تدعو المجتمع الدولي إلى "الضغط لضمان محاسبة إسرائيل" على استشهاد الصحافي عصام عبدالله
أخبار لبنان
2024-04-11 | 11:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مراسلون بلا حدود تدعو المجتمع الدولي إلى "الضغط لضمان محاسبة إسرائيل" على استشهاد الصحافي عصام عبدالله
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" المجتمع الدولي الخميس، إلى "الضغط لضمان محاسبة إسرائيل" على استشهاد الصحافي عصام عبدالله قبل ستة أشهر في جنوب لبنان في ضربة أُصيب فيها كذلك ستة صحافيين بينهم مراسلان لوكالة فرانس برس.
وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة جوناثان داغر لوكالة فرانس برس: "من غير المقبول بعد كل التحقيقات" التي خلصت إلى أن عبدالله "قُتل في قصف إسرائيلي (...) ألّا تكون قد تمت محاسبة الجيش الإسرائيلي حتى الآن ولا اتُخذت أي خطوة نحو تحقيق العدالة".
وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط لضمان محاسبة إسرائيل"، معتبرا أن "هذا النوع من الإفلات من العقاب يعرّض الصحافيين للخطر".
يذكر أنه في 13 تشرين الأول 2023، استهدفت ضربتان متتاليتان مجموعة سبعة صحافيين عند أطراف بلدة علما الشعب اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل، ما تسبب باستشهاد مراسل وكالة رويترز عصام عبدالله.
وجرح أيضًا مصورا وكالة فرانس برس كريستينا عاصي (29 عامًا) التي بترت ساقها اليمنى وديلان كولنز، بالإضافة إلى مصورَي رويترز ماهر نزيه وثائر السوداني، ومراسلة قناة الجزيرة كارمن جوخدار وزميلها المصور إيلي براخيا.
وكان هؤلاء الصحافيون يغطّون يومها التصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.
وخلصت تحقيقات منفصلة أجرتها وكالة فرانس برس ورويترز ومنظمات مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفل)، إلى أن ضربات "إسرائيلية" استهدفت الصحافيين.
وكانت السلطات اللبنانية دانت مباشرة بعد الاستهداف، الضربة التي وصفتها بـ"قتل متعمد"، و"اعتداء صارخ وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة".
وقال الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي إن دبابات ومدافع إسرائيلية فتحت النار في 13 تشرين الأول ردا على إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ وقذائف هاون، "من أجل القضاء على التهديد".
وقال جوناثان داغر: "سنستخدم خلاصات كلّ التحقيقات في مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة لعصام وزملائه"، موضحًا أن منظمته تعمل "على تحقيق العدالة محليًا ودوليًا بكلّ الآليات القانونية الممكنة".
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد افتتحت في آذار في بيروت مركزا إقليميا لحرية الصحافة لتقديم دعم لوجستي ونفسي للصحافيين الذين يغطون النزاعات في الشرق الأوسط خصوصا الحرب في غزة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مراسلون بلا حدود
إسرائيل
عصام عبدالله
جنوب لبنان
التالي
بلال عبدالله لـ"الأنباء الكويتية": الملف الرئاسي لا يزال في دائرة راوح مكانك
إدارة مسرح المونو تعلن إلغاء العرض العالميّ لمسرحية "Journée de Noces chez les Cromagnons"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-09
الجيش الإسرائيلي: قصفنا عدة نقاط مراقبة وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-04-09
الجيش الإسرائيلي: قصفنا عدة نقاط مراقبة وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
2024-04-08
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
أخبار لبنان
2024-04-08
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2024-03-31
استشهاد القيادي في حزب الله اسماعيل علي الزين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارته في بلدة كونين جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-03-31
استشهاد القيادي في حزب الله اسماعيل علي الزين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارته في بلدة كونين جنوب لبنان
0
خبر عاجل
2024-03-29
شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البازورية جنوب لبنان
خبر عاجل
2024-03-29
شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البازورية جنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
14:31
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..
امن وقضاء
14:31
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:57
السويد تعزز دفاعها المدني وملاجئها المضادة للنووي
أخبار دولية
11:57
السويد تعزز دفاعها المدني وملاجئها المضادة للنووي
0
منوعات
10:37
ظنّت أنها تعاني من أعراض انقطاع الطمث... امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بشكل مفاجئ (فيديو)
منوعات
10:37
ظنّت أنها تعاني من أعراض انقطاع الطمث... امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بشكل مفاجئ (فيديو)
0
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
0
أخبار دولية
13:12
حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة
أخبار دولية
13:12
حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أدوية السرطان والأمراض المستعصية متوفرة للجميع... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أدوية السرطان والأمراض المستعصية متوفرة للجميع... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو
تقارير نشرة الاخبار
13:15
البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو
0
أخبار دولية
13:12
حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة
أخبار دولية
13:12
حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة
0
أخبار دولية
13:09
لماذا حذّرت روسيا رعاياها من السفر إلى لبنان؟
أخبار دولية
13:09
لماذا حذّرت روسيا رعاياها من السفر إلى لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
2
منوعات
16:25
ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
منوعات
16:25
ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
3
منوعات
15:21
كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!
منوعات
15:21
كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!
4
منوعات
02:30
عثر على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة... لن تصدقوا ما فعله بها!
منوعات
02:30
عثر على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة... لن تصدقوا ما فعله بها!
5
امن وقضاء
08:38
بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا
امن وقضاء
08:38
بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا
6
فنّ
03:42
باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)
فنّ
03:42
باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)
7
آخر الأخبار
17:19
الجزيرة نقلًا عن القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أضاف 3 وزراء إلى فريق صنع القرار في الملف الإنسانيّ يعارضون فتح ميناء أسدود
آخر الأخبار
17:19
الجزيرة نقلًا عن القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أضاف 3 وزراء إلى فريق صنع القرار في الملف الإنسانيّ يعارضون فتح ميناء أسدود
8
أخبار لبنان
04:04
التقدمي الإشتراكي يدين حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيصور
أخبار لبنان
04:04
التقدمي الإشتراكي يدين حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيصور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More