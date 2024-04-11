تشييع سرور في بلدته اللبوة وسط مسيرة حاشدة

سُلّمت جثة محمد سرور إلى عائلته.وشيعته في بلدته اللبوة وسط مسيرة حاشدة، بمشاركة وفد من "حزب الله" و كاهن رعية القاع الأب إليان نصر الله.وجدّدت العائلة المطالبة بالتحقيق العادل، لجلاء الحقيقة ومعاقبة الجناة.وكان قد عُثر على محمد سرور جثة في فيلا في بيت مري.