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ياسين للـLBCI: أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد

أخبار لبنان
2024-04-12 | 03:28
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ياسين للـLBCI: أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد
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ياسين للـLBCI: أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أن "المؤسسات الأمنية تعاني من نقص في العناصر، وتكلفة تشغيل هذه المؤسسات ليس سهلًا، وهناك وضع سياسي متوتر، وهذه كلها أسباب زادت من أعداد الجرائم المرتكبة."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار ياسين إلى أن "أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد، ومن هنا أهمية عودة المكونات للتشاور فتقلل من التوتر."

وفي السياق، رأى أن "الواضح في التحقيقات في قضية مقتل باسكال سليمان أنها عصابات مدربة على الخطف والتهريب."

ولفت إلى أنه "عندما تضعف السياسة تتفلت الأمور في الشارع، والخوف في ظل هذا الإنقسام ألا يتوصل الفرقاء إلى انتخاب رئيس للجمهورية."

كذلك، قال إنه "إذا لم يحصل حوار ووصول إلى اتفاق حول انتخاب رئاسة الجمهورية لن يكون هناك انتخاب للرئيس."
واعتبر وزير البيئة أن "خلال السنوات الثلاث الماضية، ما قامت به المؤسسة العسكرية عمل جبار، وعلينا أن نثني على ذلك وأن نبذل جهدنا للوقوف إلى جانبها للحفاظ على إستقرارها."

وعن النزوح السوري، أشار إلى أن "أكثرية الأطفال السوريين غير معلمة وتعيش في حالة بؤس."
 
وشدد على أنه "يجب العمل في ملف اللاجئين على جهات عديدة منها الجهد الديبلوماسي في لبنان، أي تفسير أننا نتحمل هذه الأعباء، والتصنيف الداخلي، أي قد يكون عبر نقل فرد من الجنسية السورية إلى دولة أخرى."

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