بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه ميقاتي

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية منها والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.



وبعد اللقاء، قال ميقاتي: "كانت مناسبة لمعايدة دولة الرئيس وايضا بحثنا آخر التطورات والمستجدات ومن بينها الاوضاع في الجنوب".