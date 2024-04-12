جعجع: مواجهتنا ليست للاخذ بالثأر وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير

أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ باسكال سليمان ابن القضية ومناضل حقيقيّ.



وأشار،خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان، إلى أنّ المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة لتصل هذه المرة إلى شاطئ نهائيّ.



وقال: "مواجهتنا ليست ردة فعل وليست طائفية وليست عرقية، بل انتقال من الواقع المؤلم إلى الواقع، الذي يستطيع الانسان أن يعيش فيه بآمان."



وأضاف: "مواجهتنا ليست للاخذ بالثأر أو ردة فعل."



وشدّد على أنّ هدف القوات اللبنانية ليس مراكز ولا مكاسب او مساومات.