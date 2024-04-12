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لبنان يحظى أخيراً برئيس جمهورية يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر "النهار"!

أخبار لبنان
2024-04-12 | 10:38
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لبنان يحظى أخيراً برئيس جمهورية يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر &quot;النهار&quot;!
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لبنان يحظى أخيراً برئيس جمهورية يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر "النهار"!

قدّمت صحيفة "النهار" أوّل نموذج في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمّم لأداء المهام الرئاسية في البلاد.
جرى تدريب نموذج رئيس الجمهورية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال تزويده بمواد صحافية نُشرت لمدّة 90 عاماً على صفحات "النهار" منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. ولا يقتصر عمله على تحليل البيانات التاريخية المقدمة له من خلال صفحات "النهار" فحسب، بل يقوم أيضاً بتحليل الأحداث الراهنة وصياغة أجوبة لكافّة المسائل السّياسيّة والقانونيّة والحكوميّة. ومن خلال الاستفادة من هذه القاعدة المعرفيّة الواسعة، يتمتّع نموذج الرّئيس الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بفهمٍ لماضي لبنان، فضلاً عن امتلاكه رؤية موضوعية للتحديات التي تواجهها البلاد اليوم.
 
أُطلق نموذج الرئيس الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في بث مباشر قامت خلاله نايلة تويني، رئيسة مجموعة "النهار" الإعلامية، بإجراء مقابلة معه وطرحت عليه أسئلة تتعلّق بالوضع الحالي للبلاد، والسُّبل الأنسب التي يمكن اعتمادها في المرحلة المقبلة. كما قامت الصحيفة بتحويل نسختها المطبوعة إلى نسخة تركّز بشكل أساسي على رؤى نموذج الرئيس الجديد بشأن مواضيع عدّة من السياسة والاقتصاد إلى البيئة والدياسبورا وغيرها.
 
وسيكون نموذج الرئيس الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، ويمكن الوصول إليه عبر موقع "OurPresident.ai"وسيجيب عن أسئلة متعلقة بلبنان وسياساته.
 
وعلّقت نايلة تويني على الحملة قائلة: "نحن كلبنانيين، وخاصة في "النهار"، نرفض أن نجلس ونسمح للأمور بأن تستمر على حالها في ظل هذا الفراغ الرئاسي المديد. إن عدم وجود رئيس أمر غير مقبول وقد أثّر سلباً على البلاد".

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