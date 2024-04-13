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قائد قيادة عمليات القوات المشتركة الإيطالية يزور لبنان بين 21 و23 نيسان

أخبار لبنان
2024-04-13 | 02:25
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قائد قيادة عمليات القوات المشتركة الإيطالية يزور لبنان بين 21 و23 نيسان
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قائد قيادة عمليات القوات المشتركة الإيطالية يزور لبنان بين 21 و23 نيسان

يزور قائد قيادة عمليات القوات المشتركة الإيطالية (كوفي) الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو لبنان بين 21 و 23 نيسان الحالي.

وقال فيليولو، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ كجزء من فحص التقرير التحليلي عن المهام الدولية الجارية وعن حال تدخلات التعاون الإنمائي لدعم عمليات السلام والاستقرار، في إشارة إلى العام 2023، لغرض التمديد النسبي للعام 2024 لقوة التدخل التابعة لـ"اليونيفيل": "ما نحتاجه وجود قوات حفظ السلام في الميدان، لأن وجودهم في حد ذاته يشكل ضمانة". بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأشار فيليولو إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية القوة، لافتا إلى أنه تحدث عدة مرات مع القائد الإسباني رئيس البعثة الجنرال أرولدو لازارو، وقال: "قمنا بتحسين خطط الطوارئ للإخلاء السريع وهو من بين الاحتمالات".

وتحدث عن زيارته للبنان للتحقق من هذه القضايا ومناقشتها مع قائد القوة، مشيراً إلى أن "إيطاليا صرحت بحد أقصى سنوي يبلغ 1256 جنديا للوحدة الوطنية المشاركة في ليبيا. ومن بين هؤلاء، يعمل 1046 جنديا ضمن قوات اليونيفيل، في حين يتم تعيين 57 جنديا في ميبيل (المهمة الثنائية في لبنان)، مع تواجد في كل من شمع وبيروت".

وكشف أن "الوحدة تتكون من 374 مركبة برية وست مركبات جوية"، موضحاً أن "إيطاليا مكلفة بقيادة القطاع الغربي لليونيفيل".



 

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