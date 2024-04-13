الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي من بكركي: جريمة قتل سليمان مدانة... والدولة هي قارب الإنقاذ
أخبار لبنان
2024-04-13 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ميقاتي من بكركي: جريمة قتل سليمان مدانة... والدولة هي قارب الإنقاذ
0
min
ميقاتي من بكركي: جريمة قتل سليمان مدانة... والدولة هي قارب الإنقاذ
شدد رئيس الحكومة بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي على أن "جريمة قتل باسكال سليمان مدانة بكل المقاييس ويجب أخذ العبر من 13 نيسان".
وقال: "لا يوجد لبناني يستطيع أن يربح على أنقاض لبناني آخر، والدولة هي قارب الإنقاذ الذي يجب أن نتمسك به، والحل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وبعد ذلك يبدأ الإصلاح".
وأضاف: " لسنا هواة سلطة ولا نريد الاستئثار أو أخذ مكان أحد وسنتابع عملنا الحكومي ونحاول الحفاظ على أركان الدولة".
وأشار إلى أننا "نجري اتصالات دولية بشأن ملف النازحين والحل الأساسي اعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل السوريين الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان اللاجئين".
أخبار لبنان
بكركي:
جريمة
سليمان
مدانة...
والدولة
الإنقاذ
التالي
بيرم: لا ندعو الى الفتنة والحرب الأهلية بل نفدي بدمائنا كل لبنان
قائد قيادة عمليات القوات المشتركة الإيطالية يزور لبنان بين 21 و23 نيسان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-09
أعضاء لجنة متابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: الجريمة التي استهدفت سليمان تهديد مباشر لأمان اللّبنانيّين
أخبار لبنان
2024-04-09
أعضاء لجنة متابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: الجريمة التي استهدفت سليمان تهديد مباشر لأمان اللّبنانيّين
0
آخر الأخبار
02:06
ميقاتي من بكركي: الحل هو دائما بالدولة القوية والقادرة وهو يبدأ أولا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة والمباشرة بعملية الاصلاح
آخر الأخبار
02:06
ميقاتي من بكركي: الحل هو دائما بالدولة القوية والقادرة وهو يبدأ أولا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة والمباشرة بعملية الاصلاح
0
آخر الأخبار
01:53
وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
آخر الأخبار
01:53
وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
0
خبر عاجل
2024-04-12
الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين
خبر عاجل
2024-04-12
الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:41
تيمور جنبلاط: الأوضاع المضطربة تستدعي مبادرات مبنية على تفاهمات داخلية وخارجية
أخبار لبنان
08:41
تيمور جنبلاط: الأوضاع المضطربة تستدعي مبادرات مبنية على تفاهمات داخلية وخارجية
0
أخبار لبنان
08:08
المفتي دريان: لدينا ثقة بوعي الشعب اللبناني وحكمته بالترفع عن الغرائز الطائفية والمذهبية
أخبار لبنان
08:08
المفتي دريان: لدينا ثقة بوعي الشعب اللبناني وحكمته بالترفع عن الغرائز الطائفية والمذهبية
0
أمن وقضاء
06:16
مطلوب للقضاء بموجب خمس ملاحقات قضائية في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
06:16
مطلوب للقضاء بموجب خمس ملاحقات قضائية في قبضة شعبة المعلومات
0
أخبار لبنان
05:38
بيرم: لا ندعو الى الفتنة والحرب الأهلية بل نفدي بدمائنا كل لبنان
أخبار لبنان
05:38
بيرم: لا ندعو الى الفتنة والحرب الأهلية بل نفدي بدمائنا كل لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:08
المفتي دريان: لدينا ثقة بوعي الشعب اللبناني وحكمته بالترفع عن الغرائز الطائفية والمذهبية
أخبار لبنان
08:08
المفتي دريان: لدينا ثقة بوعي الشعب اللبناني وحكمته بالترفع عن الغرائز الطائفية والمذهبية
0
منوعات
2023-09-29
اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!
منوعات
2023-09-29
اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!
0
منوعات
2024-04-12
العثور على جثة "مصاصة دماء" مصابة بطعنات وطلقات نارية داخل كنيسة مهجورة في هذا البلد... تضحية أو تحدي على تيك توك؟!
منوعات
2024-04-12
العثور على جثة "مصاصة دماء" مصابة بطعنات وطلقات نارية داخل كنيسة مهجورة في هذا البلد... تضحية أو تحدي على تيك توك؟!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-10
الجيش الاسرائيلي كثف استعداداته بمواجهة أي رد إيراني محتمل
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-10
الجيش الاسرائيلي كثف استعداداته بمواجهة أي رد إيراني محتمل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:10
الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة "مرتبطة" باسرائيل في الخليج
أخبار دولية
06:10
الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة "مرتبطة" باسرائيل في الخليج
0
أخبار دولية
03:20
السوداني يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية
أخبار دولية
03:20
السوداني يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية
0
أخبار لبنان
02:34
ميقاتي من بكركي: جريمة قتل سليمان مدانة... والدولة هي قارب الإنقاذ
أخبار لبنان
02:34
ميقاتي من بكركي: جريمة قتل سليمان مدانة... والدولة هي قارب الإنقاذ
0
أخبار دولية
15:20
بايدن لإيران.. "لا تفعلوا ذلك"
أخبار دولية
15:20
بايدن لإيران.. "لا تفعلوا ذلك"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
إسرائيل تدخل ذروة حال الذعر والقلق والجهوزية في مواجهة إحتمال رد إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:45
إسرائيل تدخل ذروة حال الذعر والقلق والجهوزية في مواجهة إحتمال رد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل البيت الابيض على علم بمعطيات الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل البيت الابيض على علم بمعطيات الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل قلقة..
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل قلقة..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
2
اقتصاد
09:31
مصرف لبنان يحذر من تبعات التأخر في معالجة ملفات الدعم والازمة المصرفية
اقتصاد
09:31
مصرف لبنان يحذر من تبعات التأخر في معالجة ملفات الدعم والازمة المصرفية
3
أخبار دولية
11:47
عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس
أخبار دولية
11:47
عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس
4
آخر الأخبار
16:41
وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد
آخر الأخبار
16:41
وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد
5
آخر الأخبار
05:47
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية
آخر الأخبار
05:47
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية
6
صحف اليوم
14:59
مولوي لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية...وهناك مسؤولية على سوريا لملاحقة العصابات
صحف اليوم
14:59
مولوي لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية...وهناك مسؤولية على سوريا لملاحقة العصابات
7
صحف اليوم
23:55
اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:55
اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More