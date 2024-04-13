الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تيمور جنبلاط: الأوضاع المضطربة تستدعي مبادرات مبنية على تفاهمات داخلية وخارجية
أخبار لبنان
2024-04-13 | 08:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تيمور جنبلاط: الأوضاع المضطربة تستدعي مبادرات مبنية على تفاهمات داخلية وخارجية
رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "لبنان بحاجة ماسّة إلى تسويتين سياسيتين تنقذان الوطن"، موضحا أن "الاولى وطنية لإنهاء الشغور الحاصل في المؤسسات الدستورية وفي رأسها رئاسة الجمهورية، والثانية إقليمية لوقف العداون الإسرائيلي على لبنان وتقضي بتنفيذ القرار 1701 والعودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949".
وأكد جنبلاط أن "الأوضاع المضطربة في لبنان والمنطقة، تستدعي مبادرات مبنية على تفاهمات داخلية وخارجية، منطلقها الأساسي حماية البلد مما يتهدده من مخاطر وجودية وتبعات الحروب، حيث يقف في عين العاصفة، التي يجب أن لا تضعنا مجددا امام التجارب المريرة".
وشدد على أن "أي إخلال بالأمن أو هزّات داخلية ستطال ارتداداتها جميع اللبنانيين وتضعف قدرة الوطن على الصمود، أمام ما يواجهه من تحديات داهمة".
وأكد جنبلاط أن كما "التضامن الداخلي ضروري، فإن الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية مطلوب كذلك بقوة، لدعمها في القيام بمهامها في حماية الامن وتوفير الاستقرار وتعزيز أسس الشراكة الوطنية وتخطي الازمات والحواجز النفسية".
أخبار لبنان
جنبلاط:
الأوضاع
المضطربة
تستدعي
مبادرات
مبنية
تفاهمات
داخلية
وخارجية
التالي
جنبلاط: التسوية تبقى فوق كل إعتبار
المفتي دريان: لدينا ثقة بوعي الشعب اللبناني وحكمته بالترفع عن الغرائز الطائفية والمذهبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-02-03
تيمور جنبلاط: حركة الموفدين يجب أن تتوافق مع مبادرات داخلية لكسر الجمود
أخبار لبنان
2024-02-03
تيمور جنبلاط: حركة الموفدين يجب أن تتوافق مع مبادرات داخلية لكسر الجمود
0
أخبار لبنان
2024-04-09
تيمور جنبلاط اتصل بجعجع معزيا ومستنكرا: لعدم التهاون في ضبط الأمن والاستقرار
أخبار لبنان
2024-04-09
تيمور جنبلاط اتصل بجعجع معزيا ومستنكرا: لعدم التهاون في ضبط الأمن والاستقرار
0
أخبار لبنان
2024-03-02
تيمور جنبلاط: ضغوط جدّية على اسرائيل توقف القتل في غزة وتردعها من توسيع حربها على لبنان
أخبار لبنان
2024-03-02
تيمور جنبلاط: ضغوط جدّية على اسرائيل توقف القتل في غزة وتردعها من توسيع حربها على لبنان
0
أخبار لبنان
2024-02-16
تيمور جنبلاط يوضح كلامه: المطلوب هو بذل أقصى الجهود دولياً لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار
أخبار لبنان
2024-02-16
تيمور جنبلاط يوضح كلامه: المطلوب هو بذل أقصى الجهود دولياً لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:49
السفارة الاميركية في لبنان للمواطنين الاميركيين: تذكير بتوصيات السفر وكيفية التحرك في لبنان
أخبار لبنان
11:49
السفارة الاميركية في لبنان للمواطنين الاميركيين: تذكير بتوصيات السفر وكيفية التحرك في لبنان
0
أخبار لبنان
11:36
رئيسة المركز التربوي: ما يتم تداوله حول المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير رسمي
أخبار لبنان
11:36
رئيسة المركز التربوي: ما يتم تداوله حول المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير رسمي
0
امن وقضاء
10:42
توقيف عصابة سرقة وسلب وإتجار بالمخدرات (صور)
امن وقضاء
10:42
توقيف عصابة سرقة وسلب وإتجار بالمخدرات (صور)
0
امن وقضاء
10:31
يستغل الاوضاع الراهنة في الجنوب ويسرق أسلاكا كهربائية من منازل وورش
امن وقضاء
10:31
يستغل الاوضاع الراهنة في الجنوب ويسرق أسلاكا كهربائية من منازل وورش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-10
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق
آخر الأخبار
2023-07-10
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق
0
صحف اليوم
2024-04-11
حزب الله مستعد لتسهيل الاستحقاق الرئاسي بشخصية تحظى بقبول غالبية الأطراف (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2024-04-11
حزب الله مستعد لتسهيل الاستحقاق الرئاسي بشخصية تحظى بقبول غالبية الأطراف (الأنباء الكويتية)
0
أخبار دولية
07:07
الجيش الإسرائيلي: إيران ستتحمل عواقب أي تصعيد
أخبار دولية
07:07
الجيش الإسرائيلي: إيران ستتحمل عواقب أي تصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:10
الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة "مرتبطة" باسرائيل في الخليج
أخبار دولية
06:10
الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة "مرتبطة" باسرائيل في الخليج
0
أخبار دولية
03:20
السوداني يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية
أخبار دولية
03:20
السوداني يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية
0
أخبار لبنان
02:34
ميقاتي من بكركي: جريمة قتل سليمان مدانة... والدولة هي قارب الإنقاذ
أخبار لبنان
02:34
ميقاتي من بكركي: جريمة قتل سليمان مدانة... والدولة هي قارب الإنقاذ
0
أخبار دولية
15:20
بايدن لإيران.. "لا تفعلوا ذلك"
أخبار دولية
15:20
بايدن لإيران.. "لا تفعلوا ذلك"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
إسرائيل تدخل ذروة حال الذعر والقلق والجهوزية في مواجهة إحتمال رد إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:45
إسرائيل تدخل ذروة حال الذعر والقلق والجهوزية في مواجهة إحتمال رد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل البيت الابيض على علم بمعطيات الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل البيت الابيض على علم بمعطيات الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل قلقة..
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل قلقة..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
2
آخر الأخبار
05:47
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية
آخر الأخبار
05:47
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية
3
آخر الأخبار
16:41
وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد
آخر الأخبار
16:41
وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد
4
صحف اليوم
14:59
مولوي لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية...وهناك مسؤولية على سوريا لملاحقة العصابات
صحف اليوم
14:59
مولوي لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية...وهناك مسؤولية على سوريا لملاحقة العصابات
5
صحف اليوم
23:55
اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:55
اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة
7
حال الطقس
02:17
بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"
حال الطقس
02:17
بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"
8
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More