رئيسة المركز التربوي: ما يتم تداوله حول المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير رسمي

أعلنت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق أن "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير دقيق وفيه الكثير من الأخطاء"، ودعت إلى "عدم الأخذ به لأنه غير رسمي".



وأكدت أن "المضامين المطلوبة بصورتها النهائية والرسمية، سوف تصدر في خلال الأسبوع المقبل بقرار من وزير التربية عباس الحلبي".