السفارة الاميركية في لبنان للمواطنين الاميركيين: تذكير بتوصيات السفر وكيفية التحرك في لبنان

ذكّرت السفارة الاميركية في بيروت، ونظرًا للتوترات المتصاعدة في المنطقة، المواطنين الأميركيين بضرورة الحذر المستمر، وشجّعتهم على مراقبة الأخبار للمستجدات الهامة.



وأوضحت السفارة المواطنين الأميركيين في لبنان بمراقبة موقع Travel.State.Gov للتنبيهات ومتابعة الأخبار عن كثب للمستجدات الهامة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي.



وكما هو مذكور في توصيات السفر على موقع Travel.State.Gov إلى لبنان، "يجب على المواطنين الأميركيين تجنب السفر إلى المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، ومنطقة الحدود بين لبنان وسوريا، ومستوطنات اللاجئين.



وفي جميع أنحاء لبنان، يجب عليكم تجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كنتم بالقرب من أي تجمعات كبيرة أو احتجاجات".



كما أوصت السفارة الاميركية بأن يقوم المواطنون الأميركيون بالتسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافرين (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل عملية تحديد موقعك في حالات الطوارئ.