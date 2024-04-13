جعجع يردّ على ميقاتي: خطّتك مضيعة للوقت

ردّ رئيس حزب القوات سمير جعجع على رئيس حكومة تصريف الاعمالمعتبراً ان خطّة ميقاتي مضيعة للوقت، والحلّ بسيط يبدأ عبر التشدّد في تطبيق التّعاميم الصّادرة عن وزير الدّاخليّة على مستوى البلديّات، وأن يطلب وزير الدّفاع من الإدارات العسكريّة والأمنيّة أن تبدأ فورًا بتطبيق هذه التّعاميم.جعجع حمّل في بيان، الحكومة كامل المسؤولية الناتجة عن الاضرار التي تُلحِقها حالة الفلتان السّائدة تحت عنوان اللّاجئين السّوريّين.