غارات اسرائيلية وقصف مدفعي على الجنوب

شُنّت غارات متتالية على أطراف راشيا وكفرحمام، اضافة الى قصف مدفعي وغارات على منطقة برغز، وقصف مدفعي على أطراف الخيام وعلى وادي السلوكي.ايضاً، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة شُنّت، اضافة الى قصف مدفعي ثقيل وصواريخ أرض أرض استهدفت منطقة الخريبة بين الخيام وراشيا الفخار و منطقة برغز والدلافة في منطقة حاصبيا.