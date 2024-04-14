ميقاتي في صدد الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء غدا

أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء انه في صدد الدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدا للبحث في التطورات الراهنة على ان يحدد توقيت الجلسة لاحقا.



واهاب الرئيس ميقاتي بجميع الوزراء حضور الجلسة في هذا الظرف الدقيق وطنيا.