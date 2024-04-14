نقيب المهندسبن: انتخابات النقابة اليوم بمواعيدها المقررة

أعلن نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، أن الانتخابات ستجري اليوم من التاسعة صباحا وحتى السابعة والنصف مساء، وفق ما هو مقرر.



وأشار الى أن أي أخبار عن تأجيل الانتخابات هي مجرد أخبار كاذبة وإشاعات غير صحيحة.