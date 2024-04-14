مطار رفيق الحريري الدولي شهد زحمة في قاعة المغادرة

مع انطلاق الرد الايراني على اسرائيل الذي أعقبه إعلان شركة طيران الشرق الأوسط عن تأجيل مواعيد عدد من الرحلات، شهد مطار رفيق الحريري الدولي زحمة في قاعة المغادرة لا سيما أمام مكتب طيران الشرق الأوسط لمسافرين يحاولون الإستعلام عم رحلاتهم وتبديل مواعيدها.



هذا فيما أفاد مسافرون بأن الحركة أمام كونتوارات التسجيل على الطائرات التي لم تبدل مواعيدها وعند التفتيش الأمني كانت أكثر من طبيعية.