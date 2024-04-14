المقاومة الإسلامية تستهدف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل

أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.



وقالت المقاومة الإسلامية في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏الساعة 12:35 من فجر يوم الأحد 14-04-‏‏2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏