شارل جبّور: هناك محاولة واضحة لنقل المواجهة من الجنوب الى الداخل اللبناني

رأى مسؤول جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبّور أنه كان يراد من جريمة خطف وقتل باسكال سليمان جرّ المسيحيين الى فتنة او مواجهة مع السوريين وأن هناك محاولة واضحة لنقل المواجهة من الجنوب الى الداخل اللبناني.



وأكّد جبّور في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، اصرار حزب القوات اللبنانية على اعتبار الجريمة "اغتيال سياسي" حتى يثبت التحقيق خلاف ذلك.



وسأل: "هل يعقل أن تقوم عصابة سرقة بنقل الجثة من لبنان الى سوريا؟ لماذا لم تقم برميها على الطريق؟ ولماذا تقصّدت رميها في سوريا وبشكل ظاهر وتصوير الجثة بالشكل التي صُوّرت به؟".